Слуцкий: «Хвича играет в стартовом составе, Костюков будет прооперирован»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какова сейчас ситуация с травмированными? Вылетел Костюков в прошлом матче, и Хвича с повреждением менялся.

- Хвича сегодня играет в стартовом составе, Костюков будет прооперирован в ближайшее время в Финляндии.

- С каким настроением «Рубин» приехал в Нижний Новгород?

- С рабочим настроением, потому что такая сейчас плотная турнирная таблица, и после каждого тура может происходить все, что угодно. Поэтому в таком рабочем боевом настроении.

- Какой игры сегодня ждать болельщикам в исполнении казанцев?

- Мы постараемся сыграть в атаку, порадовать наших болельщиков и качеством игры, и результатом. Посмотрим, что из этого получится.