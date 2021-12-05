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​«Надеюсь, «Спартак» не допустит назначения Ваноли»: Гершкович рассказал, кто должен возглавить «красно-белых»

05 Декабря 2021 • 14:38 Комментировать (1)

Бывший член тренерского штаба сборной России Михаил Гершкович выразил надежду на то, что «Спартак» не допустит назначения на должность главного тренера команды итальянца Паоло Ваноли.

Ходят слухи, что по завершению первой части сезона именно Паоло Ваноли сменит Руя Виторию на тренерском мостике «Спартака».

Гершкович сказал «РИА Новости», что «Спартаку» нужно включить голову и не назначать Ваноли. По словам экс-игрока сборной СССР, итальянец не знает российского футбола и не имеет самостоятельного тренерского опыта.

Гершкович отметил, что он не против иностранных тренеров, но только если речь идёт о специалистах высокого уровня, которые чего-то достигли, особенно на европейской арене.

Также Гершкович сказал несколько слов о том, кто должен тренировать «Спартак».

«По моему мнению, надо дать возможность поработать ребятам, которые играли в «Спартаке», знают традиции клуба. Только нужно терпение!» - сказал Гершкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Гершкович Руди Ваноли
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
05 Декабря 2021 в 14:43
Зареме на мнение болел и таких как Гершкович наплевать! Она сейчас "рУлит" в "Спартаке"!((
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