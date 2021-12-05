​Колосков – о задержаниях фанатов ЦСКА: «СМИ обвиняют во всём полицию, как будто не было пиротехники»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, высказался на тему массовых задержаний фанатов ЦСКА после недавнего матча против «Зенита». Из-за использования на секторе пиротехники полиция задержала более 400 человек, хотя большая часть из них не зажигала файеры.

Колосков сказал «РИА Новости», что его удивляет позиция большинства СМИ в освещении этой ситуации.

«Обвиняют во всём полицию. Как будто и не было никаких файеров, никакой дымовой завесы. Если бы этого не было - не было бы и полиции», - поделился своими мыслями Колосков.

Почётный президент РФС видит в этой ситуации две стороны медали. С одной стороны нужно давать оценку действиям фанатов, которые, как говорит Колосков, сорвали матч и испортили атмосферу, а с другой – оценить адекватность действий полиции.

Колосков призывает фанатов не давать полиции поводов для задержаний в виде драк или использования пиротехники на трибунах.