​Новичок «Спартака» Свинов отреагировал на шутки о своей фамилии

Накануне «Спартака» объявил о подписании контракта с Ильёй Свиновым, ранее выступавшим за «Факел». На канале московского клуба в YouTube было опубликовано первое интервью 21-летнего вратаря. Среди прочего, Свинов коснулся шуток о своей фамилии. Как известно, свинья является неофициальным символом клуба.

«Как отношусь к шуткам? Нормально. Всё по делу. Как правильно ставить ударение? СвинОв», - высказался вратарь.

Отметим, что контракт Ильи Свинова со «Спартаком» начнёт действовать в первый день 2022 года.

В сезоне 2021/2022 Илья Свинов провёл 24 матча в первенстве ФНЛ. В 11 из этих игр вратарь не пропустил.