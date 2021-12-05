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​Новичок «Спартака» Свинов отреагировал на шутки о своей фамилии

05 Декабря 2021 • 13:12 Комментировать

Накануне «Спартака» объявил о подписании контракта с Ильёй Свиновым, ранее выступавшим за «Факел». На канале московского клуба в YouTube было опубликовано первое интервью 21-летнего вратаря. Среди прочего, Свинов коснулся шуток о своей фамилии. Как известно, свинья является неофициальным символом клуба.

«Как отношусь к шуткам? Нормально. Всё по делу. Как правильно ставить ударение? СвинОв», - высказался вратарь.

Отметим, что контракт Ильи Свинова со «Спартаком» начнёт действовать в первый день 2022 года.

В сезоне 2021/2022 Илья Свинов провёл 24 матча в первенстве ФНЛ. В 11 из этих игр вратарь не пропустил.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Свинов
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