​Арустамян поделился инсайдом о новом тренере «Спартака»

Ожидается, что после завершения первой части сезона «Спартак» попрощается с Руем Виторией и подпишет контракт с Паоло Ваноли. Речь идёт об итальянском специалисте, который до недавних пор работал в штабе Антонио Конте.

Инсайдом по поводу Паоло Ваноли через свой телеграм-канал поделился известный журналист Нобель Арустамян.

«Паоло уже погружен в дела «Спартака», в курсе, с каким составом придётся работать, изучает игроков, их тактические профайлы, прикидывает возможные схемы. Так же прорабатывается план кадровой политики на эту зиму», - написал Арустамян.

В субботу, 4 декабря, «Спартак» в родных стенах обыграл «Ахмат», вырвав победу в численном меньшинстве - 2:1. В целом же команда Руя Витории чемпионат пока проваливает, занимая лишь девятое текущее место.