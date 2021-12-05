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Сабитов: «Когда уже машинист «Локомотива» дёрнет стоп-кран?» эксклюзив

05 Декабря 2021 • 00:00 Комментировать

Бывший защитник московского «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнее поражение «железнодорожников» в чемпионате России от «Урала» со счётом 0:1.

- «Локомотив» проигрывает уже не только середнякам, но и аутсайдерам. Мы можем только догадываться, что происходит внутри команды. Возможно, так влияет на ситуацию уход из клуба Рангника. Но в любом случае уровень и компетентность игроков «Локомотива» не позволяют им терять очки с командами, которые находятся в турнирной таблице гораздо ниже. У «железнодорожников» абсолютно другой бюджет, совершенно другие амбиции и задачи на сезон по сравнению с «Ахматом», тульским «Арсеналом» и «Уралом».

«Локомотиву» в матче с «Уралом» помешало удаление Едвая? Но «Спартак», оставшись в матче с «Ахматом» в меньшинстве, причём без нападающего, всё равно одержал победу. Это подтверждает уровень, класс и мастерство спартаковцев. Однако «Локомотив» по составу не слабее. Судя по всему, поезд «железнодорожников» идёт под откос, и Гисдоль по крайней мере пока не может вывести его на ровные рельсы. Когда уже машинист «Локомотив» дёрнет стоп-кран, остановит падение команды и начнёт выводить её из кризиса?

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
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