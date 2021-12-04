Страж ворот воронежского «Факела» Илья Свинов продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. 21-летний голкипер трудоустроился в московском «Спартаке».

Как информирует пресс-служба столичного клуба, трудовое соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона-2024/2025. В договоре прописана опция пролонгации сотрудничества на один год. Контракт вступит в силу 1 января 2022 года.

В сезоне-2021/2022 первенства ФНЛ Илья поучаствовал в 24 поединках, в которых пропустил 24 мяча и 11 раз сберег свои ворота в неприкосновенности.

Сегодня, 4 декабря, «красно-белые» проведут домашний матч с «Ахматом». Начало – 17:00 мск.