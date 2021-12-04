В «Эвертоне» отреагировали на новость об интересе к Азмуну

В пятницу, 3 декабря, в СМИ появилась информация о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в английский клуб «Эвертон». Своим мнением по этому поводу поделился функционер Марсель Брандс, который занимает пост спортивного директора «ирисок».

«В Эвертоне уже есть четыре нападающих. Как вы думаете, интересен ли нам еще один?», - приводит слова спортдира Sport24.

Ранее ходили слухи о трансфере иранского бомбардира во французский «Лион».

В этом сезоне Сердар сыграл за петербургскую команду 20 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре ассиста. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.