Тренер «Кайрата» продолжит карьеру в «Спартаке»

Тренер по физподготовке Вадим Боровский, поработавший в казахстанском «Кайрате», продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. Специалист пополнил тренерский штаб московского «Спартака», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Боровский работал в казахстанском коллективе на протяжении пяти лет.

Сегодня, 4 декабря, «красно-белые» проведут очередной поединок в рамках российской Премьер-лиги. Противостоять подопечным Руя Витории будет грозненский «Ахмат». Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 17:00 по местному времени.

По итогам 16 туров «Спартак» занимает лишь десятое место в РПЛ.