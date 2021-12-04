Агент Дугласа отреагировал на информацию об уходе защитника из «Зенита»

Футбольный агент Роберто Дантас, представляющий интересы защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса, отреагировал на новость о том, что его клиент может вернуться в Бразилию.

В разговоре с журналистом Sport24 представитель заявил, что Сантос счастлив в российском клубе и не думает о переезде на родину. По словам Дантаса, защитник не рассматривает вариант ухода из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Контракт 27-летнего легионера с чемпионом России рассчитан до лета 2026 года. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Фламенго».

В этом сезоне РПЛ Дуглас сыграл 15 матчей и отдал одну голевую передачу.