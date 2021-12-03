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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо: Надеюсь, «Зенит» в следующем поединке возьмёт три очка

03 Декабря 2021 • 22:38 Комментировать

Хавбек «Зенита» Клаудиньо подвел итоги поединка 17-го тура чемпионата России с «Ростовом». Команды за 90 минут не выявили сильнейшего (2:2).

Футболист отметил, что ощущает разочарование. По словам Клаудиньо, он хотел бы завоевать три очка, а не довольствоваться ничьей.

«Мы потеряли очки. Постараемся не опускать голову и настроиться на оставшиеся в этом году матчи.

Жаль, что не смогли отпраздновать победу. Надеюсь, в следующем поединке возьмем три очка», - цитирует Клаудиньо «Спорт-Экспресс».

«Зенит» набрал 37 очков и лидирует в таблице. «Ростов» (18) идет на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов РПЛ Клаудиньо
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