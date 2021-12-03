«Рубин» подписал хавбека «Томи» Апшацева

Состав «Рубина» пополнил 20-летний центральный хавбек Марат Апшацев, информирует сайт казанского коллектива.

Договор подписан на 4,5 года. Апшацев будет играть за новую команду под 18-м номером.

Ранее футболист защищал цвета «Томи». В сезоне-2021/22 Апшацев провел за томский клуб 9 поединков в ФНЛ.

Апшацев родился в Нальчике, помимо «Томи» выступал за команды «Спартак-Нальчик» и «Чайка» (Песчанокопское). Привлекался в юношескую сборную России (для игроков не старше 18 лет).

«Рубин» на текущий момент занимает 9-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка.