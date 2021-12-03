Ракицкий — лучший футболист «Зенита» в ноябре

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признан лучшим игроком месяца. Об этом информирует сайт питерского клуба.

В ноябре украинец сыграл за сине-бело-голубых 5 поединков: 2 — в Лиге чемпионов (1 забитый мяч), 3 — в РПЛ (в двух из них «Зенит» не пропускал).

Всего в нынешнем сезоне Ярослав провел за «Зенит» 20 матчей, записав в актив 2 забитых мяча и 6 голевых передач.

Ранее в 17-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Подопечные Сергея Семака уступали в счете 0:2, но благодаря Клаудиньо вырвали ничью.

На данный момент «сине-бело-голубые» продолжают лидировать в чемпионате России.