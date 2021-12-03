​РПЛ выступила с заявлением о готовящихся протестах фанатов

Акцию активных фанатов ЦСКА поддержали активные фанаты ещё десяти клубов Премьер-лиги – они будут покидать трибуны по ходу ближайших матчей в знак протеста. Протест связан с ситуацией после матча ЦСКА – «Зенит», когда более четырёхсот фанатов московской команды были задержаны правоохранителями. Поводом для задержания было использование пиротехники, хотя к правонарушениям была причастна лишь небольшая группа задержанных.

РПЛ выступила с заявлением по поводу готовящихся протестов фанатов.

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов», - сказал Ашот Хачатурянц, который недавно был избран президентом РПЛ.

В заявлении говорится о том, что 7 декабря состоится расширенное заседание комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. На нём будут выяснять детали произошедшего после матча ЦСКА – «Зенит». Заключение будет передано КДК.