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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ выступила с заявлением о готовящихся протестах фанатов

03 Декабря 2021 • 17:49 Комментировать (1)

Акцию активных фанатов ЦСКА поддержали активные фанаты ещё десяти клубов Премьер-лиги – они будут покидать трибуны по ходу ближайших матчей в знак протеста. Протест связан с ситуацией после матча ЦСКА – «Зенит», когда более четырёхсот фанатов московской команды были задержаны правоохранителями. Поводом для задержания было использование пиротехники, хотя к правонарушениям была причастна лишь небольшая группа задержанных.

РПЛ выступила с заявлением по поводу готовящихся протестов фанатов.

«Болельщики – основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов», - сказал Ашот Хачатурянц, который недавно был избран президентом РПЛ.

В заявлении говорится о том, что 7 декабря состоится расширенное заседание комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. На нём будут выяснять детали произошедшего после матча ЦСКА – «Зенит». Заключение будет передано КДК.  

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Ашот Хачатурянц
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kostet
03 Декабря 2021 в 18:56
Ничего не меняется.Меня с женой еще в 2000 на Зенит-Цска просто так отмудохали космонавты.С этого матча и началось противостояние фанатов и мусоров.
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