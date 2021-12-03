​Непомнящий вспомнил о договорном матче «Томи» с нальчикским «Спартаком»

Известный тренер Валерий Непомнящий вспомнил, как «Томь» проводила договорной матч со «Спартаком» из Нальчика.

«Начинается новый сезон, и тут выясняется, что не мы задолжали, а нам задолжал Нальчик. Юрий Красножан [тогдашний тренер нальчикского «Спартака» - прим.] сказал: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем на выезде, будет ничья». Я говорю: «А как я ребятам буду говорить?». А он мне: «А им не надо ничего говорить, они и так всё знают».

Когда я узнал об этом, то подошёл к игроку Х, и спрашиваю, как быть. А он мне: «Вы не беспокойтесь». По-моему 1:1 мы закончили, хотя должно быть 0:0. Потом выяснилось, что один игрок был не в теме, спартаковский воспитанник. Ему потом сказали: «Дима, ты чего, совсем?». А он: «Да я же не знал». Был такой момент», - сказал Непомнящий в выпуске программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.