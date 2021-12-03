С большой долей вероятности Александр Кокорин покинет «Фиорентину» зимой, не сумев себя зарекомендовать в Италии. После перехода в стан «фиалок» из «Спартака» россиянин больше лечился, чем играл. Кокорин провёл всего восемь лишь матчей и ни разу не отметился результативным действием.

На страницах Corriere dello Sport сообщается, что Александр Кокорин уйдёт из «Фиорентины» в январе. В качестве вероятных направлений форварда называются Россия и ОАЭ.

Стоит сказать, что в России Александр Кокорин ранее выступал за пять клубов. Это московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».