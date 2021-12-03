В главных слухах недели вы узнаете, почему Криштиану Роналду вызовут на допрос, из-за чего Вагнер Лав может не вернуться в ЦСКА, и сколько штрафов за нарушение правил дорожного движения не оплатил Сергей Семак. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду под следствием

«Ювентус» подозревают в отмывании денег – несколько дней назад клуб подтвердил старт расследования. Одним из фигурантов скандального дела может оказаться звёздный форвард Криштиану Роналду, который покинул туринский клуб летом. У следствия имеются данные, которые могут свидетельствовать о том, что португалец получал какие-то скрытые выплаты, не прописанные в его контракте. Якобы директор «старой синьоры» в телефонном разговоре описывал это как «договор, который не должен существовать». По слухам, Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш могут быть вызваны на допрос.

В каком случае Миранчук уйдёт из «Аталанты» зимой

Алексей Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте» и может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. В клубе из Бергамо недавно говорили, что Миранчук останется как минимум до конца сезона. Впрочем, россиянин всё же может уйти в январе. Слухи говорят о том, что между «Аталантой» и Миранчуком есть договорённость. Заключается она в том, что если положение полузащитника не изменится до конца декабря, то клуб пойдёт ему навстречу и отпустит в аренду. При этом возвращаться в Россию Миранчук не планирует – он намерен остаться в Европе.

Гинер против Вагнера Лава в ЦСКА

На прошлой неделе появилась информация о том, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА, подписав краткосрочный контракт до конца сезона. Впрочем, новому приезду бразильского форварда в Москву мешает позиция Евгения Гинера. По слухам, президент ЦСКА блокирует подписание Вагнера Лава, как это было летом 2020 года. Почему Гинер против возвращения Лава, не уточняется.

Рангник попробует подписать Холанна

Ральф Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, а затем перейдёт на должность консультанта клуба. По слухам, в стане «красных дьяволов» надеются на то, что немецкий специалист сможет привести на «Олд Траффорд» Эрлинга Холанна. В своё время Рангник поспособствовал переходу норвежца в «Ред Булл Зальцбург», и он хорошо знает отца футболиста. Поговаривают, что в случае осуществления трансфера Холанна «Манчестер Юнайтед» выплатит Рангнику солидный бонус в размере 10 миллионов евро. Впрочем, информацию о бонусе немец уже успел опровергнуть.

Семак – злостный нарушитель ПДД

На неделе появилась информация о том, что Сергей Семак имеет 95 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большинство протоколов выписаны на тренера «Зенита» за нарушение скоростного режима. По данным источника, общая сумма долга Семака по этим штрафам составляет приблизительно 50 тысяч рублей. Некоторые протоколы висят давно, но тренер не торопится их оплачивать.