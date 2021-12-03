Шварц высказался о возможном переходе Агаларова в «Динамо»

В СМИ недавно появилась информация об интересе ряда клубов к лучшему бомбардиру нынешнего розыгрыша РПЛ Гамиду Агаларову. О возможном трансфере форварда высказался наставник московского «Динамо» Сандро Шварц.

«Мы не говорим о будущем. Игрок принадлежит «Уфе». Это обо всем говорит», - приводит слова немецкого тренера «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Агаларов отметился 13 забитыми мячами в 16 встречах.

В этот уик-энд «Динамо» примет «Уфу» на «ВТБ Арене». Матч состоится в воскресенье, 5 декабря, начало запланировано в 16:30 по столичному времени.