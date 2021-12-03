Классон готов обсудить с «Краснодаром» новый контракт

Один из ведущих футболистов «Краснодара» Виктор Классон высказался относительно своего контракта. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В интервью «РБ Спорт» 29-летний шведский легионер заявил, что готов провести переговоры с «быками». По словам вингера, он собирается обсудить пролонгацию сотрудничества в зимнюю паузу.

Классон защищает цвета краснодарского коллектива с января 2017 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Виктор сыграл 16 поединков, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.