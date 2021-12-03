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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Классон готов обсудить с «Краснодаром» новый контракт

03 Декабря 2021 • 12:48 Комментировать (1)

Один из ведущих футболистов «Краснодара» Виктор Классон высказался относительно своего контракта. Срок трудового соглашения между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В интервью «РБ Спорт» 29-летний шведский легионер заявил, что готов провести переговоры с «быками». По словам вингера, он собирается обсудить пролонгацию сотрудничества в зимнюю паузу.

Классон защищает цвета краснодарского коллектива с января 2017 года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Виктор сыграл 16 поединков, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Классон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
03 Декабря 2021 в 13:19
Надо поблагодарить и отпустить.
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