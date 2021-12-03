Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме перенёс хирургическое вмешательство. Об этом 35-летний футболист сообщил посредством публикации на своей страничке в «Инстаграме».

«Всё прошло хорошо! Теперь готовлюсь к следующему шагу, чтобы быстрее вернуться на поле», - написал Гилерме.

В сезоне 2021/2022 Гилерме провёл за «Локомотив» 18 матчей во всех соревнованиях. В них голкипер пропустил 19 мячей.

«Локомотив» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. До конца 2021 года команде осталось провести три матча – против «Урала», «Марселя» и «Уфы».