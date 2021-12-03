​Селихов ответил на вопрос, надеется ли он на вызов в сборную России в марте

Страж ворот «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос о том, имеются ли у него надежды на попадание в сборную России на мартовские стыковые матчи.

«Нет», - ответил Селихов в интервью для клубной пресс-службы, подчеркнув, что он сейчас думает только о том, как «Спартаку» спасать сезон.

«Вратарю нужна стабильность и надёжная игра на дистанции, а я пока сыграл слишком мало», - поделился своими мыслями Селихов.

Александр Селихов ни разу не сыграл за сборную России, хотя в марте 2018 года он просидел в запасе в товарищеском матче против Бразилии.

Добавим, что «Спартак» после шестнадцати туров занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.