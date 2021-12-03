Шунин высказался о возможном возвращении Дзюбы в сборную России

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением насчет форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, отказавшегося от выступлений за национальную команду России. Нападающий не провел за сборную ни одного матча после назначения Валерия Карпина.

«В сборную должны приезжать сильнейшие. Если какой-то игрок сильнее других, то он должен быть в сборной. Кто бы это ни был - Дзюба или любой другой», - передает слова вратаря «Спорт-экспресс».

Сборная России финишировала на втором месте в групповом раунде отбора ЧМ-2022 и весной следующего года примет участие в стыковых матчах. В соперники подопечным Карпина досталась Польша. Игра пройдет 24 марта.