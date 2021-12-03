«Зениту» нужен достойный конкурент»: Боярский предложил объединить чемпионаты России и Украины

Петербургскому «Зениту» не хватает конкуренции в российской Премьер-лиге. Об этом в беседе с журналистами поведал болельщик «сине-бело-голубых» Михаил Боярский.

По мнению народного артиста РФ, чемпионат России стоит объединить с украинской Премьер-лигой. Боярский считает, что у соседей отличная школа футбола, а потому команды из этого чемпионата смогли бы навязать конкуренцию российским клубам. Об этом Михаил рассказал в интервью «РБ Спорт».

При этом Боярский выступил против приглашения в чемпионат России европейских команд. Он считает, что на их фоне «Зенит» будет выглядеть не таким сильным, каким кажется сейчас.