«Зениту» нужен достойный конкурент»: Боярский предложил объединить чемпионаты России и Украины

Петербургскому «Зениту» не хватает конкуренции в российской Премьер-лиге. Об этом в беседе с журналистами поведал болельщик «сине-бело-голубых» Михаил Боярский.
По мнению народного артиста РФ, чемпионат России стоит объединить с украинской Премьер-лигой. Боярский считает, что у соседей отличная школа футбола, а потому команды из этого чемпионата смогли бы навязать конкуренцию российским клубам. Об этом Михаил рассказал в интервью «РБ Спорт».
При этом Боярский выступил против приглашения в чемпионат России европейских команд. Он считает, что на их фоне «Зенит» будет выглядеть не таким сильным, каким кажется сейчас.
А чо не с АПЛ сразу объединить...Ах да...там же бомжи лошками будут выглядеть...
Пхахахахаха