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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зениту» нужен достойный конкурент»: Боярский предложил объединить чемпионаты России и Украины

03 Декабря 2021 • 11:50 Комментировать (10)

Петербургскому «Зениту» не хватает конкуренции в российской Премьер-лиге. Об этом в беседе с журналистами поведал болельщик «сине-бело-голубых» Михаил Боярский.

По мнению народного артиста РФ, чемпионат России стоит объединить с украинской Премьер-лигой. Боярский считает, что у соседей отличная школа футбола, а потому команды из этого чемпионата смогли бы навязать конкуренцию российским клубам. Об этом Михаил рассказал в интервью «РБ Спорт».

При этом Боярский выступил против приглашения в чемпионат России европейских команд. Он считает, что на их фоне «Зенит» будет выглядеть не таким сильным, каким кажется сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
03 Декабря 2021 в 13:52
Конечно в той ситуации в которой дошел политический маразм с обеих сторон развел эти страны ,и не только эти страны ,заявление потерявшего ориентацию во времени Боярского звучит как бред ингермана ,добавить только эти дебилоицкие АЙ ,ЧИК ,ПЫК ,и можно забирать в дурку . Идет украинец ,видит надпись на заборе -- Бей жидов ,спасай Россию , он покачал головой и говорит -- Идея гарна ,але цель поганна . Так и тут ))
Lazarevs08
03 Декабря 2021 в 13:41
Дайте ему роль, снимите мушкетеров 100 лет спустя, пусть занимается тем, на что учился. Да, и бутылку отберите....
ILLNAT
03 Декабря 2021 в 13:13
Пить надо меньше..(с)
Vasilev Dima
03 Декабря 2021 в 13:07
Пора-пора-пара к психологу уже...
А чо не с АПЛ сразу объединить...Ах да...там же бомжи лошками будут выглядеть...
Роман Мамедов
03 Декабря 2021 в 13:03
надеюсь сегодня ростов задаст порку зене)))))
Роман Мамедов
03 Декабря 2021 в 12:58
определите правовой статус крыма и вперед
Spirit
03 Декабря 2021 в 12:36
Надеюсь, санитары за ним выехали уже?
Overkill666
03 Декабря 2021 в 12:15
маразм крепчал... он, видимо забыл, что преступный режим, который он так рьяно облизывает всю дорогу вместе со своим сынком, сделал и продолжает делать все для того, чтобы с этой самой Украиной никогда больше ничего общего не было... чемпионаты объединить он решил, тьфу...
SpaM
03 Декабря 2021 в 12:06
"Он считает, что на их фоне «Зенит» будет выглядеть не таким сильным, каким кажется сейчас."
Пхахахахаха
Volond
03 Декабря 2021 в 12:04
шляпа окончательно протекла
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