​Министр спорта России высказался о готовящихся акциях фанатов

Активные фанаты ряда клубов Премьер-лиги России будут покидать трибуны по ходу ближайших матчей. Акции болельщиков представляют собой протест против ситуации с задержанием более четырёхсот фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом».

По поводу готовящихся акций высказался Олег Матыцин, являющийся министром спорта России.

«Акции фанатов меня тревожат. Должен быть диалог, чтобы выработать консолидированную позицию. Спорт должен объединять, а не быть местом конфликтов», - поделился своими мыслями Матыцин с журналистами.

Напомним, что задержания фанатов были связаны с использованием пиротехники. При этом большая часть задержанных не имела отношения к правонарушениям.