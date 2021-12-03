Ананко: «Нынешний «Спартак» - средняя команда»

Экс-футболист столичного «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением об уровне игры своей бывшей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

В разговоре с журналистом Sport24 эксперт заявил, что в настоящий момент «красно-белые» показывают уровень средней команды. По мнению Ананко, подопечные Руя Витории сейчас находятся на том месте, которого достойны.

После 16 сыгранных туров спартаковцы располагаются на десятой строчке в таблице Премьер-лиги. На счету столичного коллектива 20 набранных очков. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на 16 баллов.