Азмун: «В РПЛ нет команд, которых можно обыграть одной левой»

Один из ведущих футболистов петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением об уровне оппозиции в российском чемпионате.

В беседе с пресс-службой «сине-бело-голубых» иранский бомбардир отметил, что любая команда может отобрать очки у кого-то из топ-клубов. В Премьер-лиге нет соперников, которых можно одолеть одной левой, подчеркнул бомбардир.

Ранее в СМИ сообщалось, что Сердар может покинуть «Зенит» этой зимой. Иранца сватают во французский «Лион».

Азмун играет за петербуржцев с 2019 года. В этом сезоне РПЛ нападающий забил семь голов и отдал результативную передачу в 14 встречах.