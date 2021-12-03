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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Азмун: «В РПЛ нет команд, которых можно обыграть одной левой»

03 Декабря 2021 • 10:35 Комментировать

Один из ведущих футболистов петербургского «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением об уровне оппозиции в российском чемпионате.

В беседе с пресс-службой «сине-бело-голубых» иранский бомбардир отметил, что любая команда может отобрать очки у кого-то из топ-клубов. В Премьер-лиге нет соперников, которых можно одолеть одной левой, подчеркнул бомбардир.

Ранее в СМИ сообщалось, что Сердар может покинуть «Зенит» этой зимой. Иранца сватают во французский «Лион».

Азмун играет за петербуржцев с 2019 года. В этом сезоне РПЛ нападающий забил семь голов и отдал результативную передачу в 14 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун
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