«Фламенго» нацелился на защитника «Зенита»

Петербургский «Зенит» может потерять одного из футболистов в январское трансферное окно. В твиттер-аккаунте инсайдера Жонаса Стелманна сообщается, что защитника Дугласа Сантоса хотят вернуть на родину руководители «Фламенго».

«Красно-чёрные» подыскивают усиление в оборонительную линию, и кандидатура Дугласа считается одной из приоритетных.

Сантос выступает в составе петербургского коллектива с 2019 года. Чемпион России приобрел защитника у немецкого «Гамбурга» за 13 миллионов евро.

Контракт Дугласа с «Зенитом» рассчитан еще на четыре с половиной года. Его нынешняя трансферная стоимость составляет 16 миллионов.