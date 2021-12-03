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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фламенго» нацелился на защитника «Зенита»

03 Декабря 2021 • 09:48 Комментировать

Петербургский «Зенит» может потерять одного из футболистов в январское трансферное окно. В твиттер-аккаунте инсайдера Жонаса Стелманна сообщается, что защитника Дугласа Сантоса хотят вернуть на родину руководители «Фламенго».

«Красно-чёрные» подыскивают усиление в оборонительную линию, и кандидатура Дугласа считается одной из приоритетных.

Сантос выступает в составе петербургского коллектива с 2019 года. Чемпион России приобрел защитника у немецкого «Гамбурга» за 13 миллионов евро.

Контракт Дугласа с «Зенитом» рассчитан еще на четыре с половиной года. Его нынешняя трансферная стоимость составляет 16 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Дуглас Сантос
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