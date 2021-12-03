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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жена Глушакова считает, что Денис усилил бы нынешний «Спартак»

03 Декабря 2021 • 09:14 Комментировать (2)

Известная российская футболистка Ксения Коваленко, которая является супругой хавбека подмосковных «Химок» Дениса Глушакова, считает, что ее муж смог бы усилить нынешний «Спартак».

В интервью «Спорт-экспрессу» Коваленко отметила, что супруг до сих пор тепло отзывается о «красно-белых». Она считает Дениса одним из лучших опорных полузащитников Премьер-лиги.

«Многие наши опорники не забивают столько за всю карьеру. Мне кажется, что он бы сейчас усилил «Спартак», - подытожила Ксения.

В текущем сезоне чемпионата России 34-лентний полузащитник принял участие в 13 поединках, отметившись семью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Ксения Коваленко
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Комментарии (2)
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Ne gustа
03 Декабря 2021 в 09:35
Та отэтот бы Спартак усилил бы даже табор цыган ,пасущихся на этом сайте
ILLNAT
03 Декабря 2021 в 10:07
Сдается мне,что табор-это одна матрешка.) Ну,естественно кроме тебя,дружище.) Приятно увидеть в таборе интеллектуала.Это большая редкость,если вообще такое возможно.)
А вот куда подевался Мокцим-загадка..Может электричестве нет,в маладой республике? Смартофончик разрядился и мы зря волнуемся? )
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