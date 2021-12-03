Жена Глушакова считает, что Денис усилил бы нынешний «Спартак»

Известная российская футболистка Ксения Коваленко, которая является супругой хавбека подмосковных «Химок» Дениса Глушакова, считает, что ее муж смог бы усилить нынешний «Спартак».

В интервью «Спорт-экспрессу» Коваленко отметила, что супруг до сих пор тепло отзывается о «красно-белых». Она считает Дениса одним из лучших опорных полузащитников Премьер-лиги.

«Многие наши опорники не забивают столько за всю карьеру. Мне кажется, что он бы сейчас усилил «Спартак», - подытожила Ксения.

В текущем сезоне чемпионата России 34-лентний полузащитник принял участие в 13 поединках, отметившись семью забитыми мячами.