Айртон может покинуть «Спартак»

Московский «Спартак» может лишиться бразильского защитника Айртона в январское трансферное окно. По информации инсайдера Жулиу Мигела Нету, игрок может вернуться к себе на родину.

Как сообщил журналист в твиттер-аккаунте, в услугах игрока «красно-белых» заинтересованы «Фламенго» и «Коринтианс». Рыночная стоимость Айртона оценивается в пять миллионов евро, а его трудовой договор с москвичами рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

Бразилец защищает цвета «народной команды» на протяжении трех лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 поединках, записав себе в актив один забитый мяч и одну голевую передачу.