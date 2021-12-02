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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кто из футболистов сборной России будет голосовать на премии ФИФА

02 Декабря 2021 • 15:14 Комментировать

Уже в конце января следующего года пройдет церемония вручения индивидуальных наград по версии ФИФА. В частности, отдельный приз будет отдан лучшему футболисту и лучшему тренеру по итогам 2021 года.

Отметим, что помимо журналистов, принимать участие в голосовании будут наставники и капитаны национальных сборных каждой из стран. Как оказалось, от России свой выбор будет делать Георгий Джикия, и, очевидно, Валерий Карпин. Такой информацией поделился ТАСС.

Напомним, при новом главном тренере у отечественной сборной нет постоянного капитана. Джикия же стал единственным футболистом, который по ходу осеннего цикла дважды выводил команду на поле с повязкой на левой руке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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