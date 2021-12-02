Боярский: «Карпин – посредственный тренер, не верю в успех сборной России»

Народный артист РФ, давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский провел параллель между наставником сборной России Валерием Карпиным и главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

В интервью Sport24 болельщик назвал Карпина посредственным специалистом. По его мнению, он не добьется успеха у руля национальной команды. Карпину поможет только чудо, считает Боярский.

По поводу Семака артист выразил совершенно другую точку зрения: «Семак - титулованный специалист, лучший тренер России. Хочется видеть его в роли главного тренера национальной команды».

Напомним, что под руководством Карпина сборная России заняла второе место в отборочном турнире ЧМ-2022. В марте следующего года команда примет участие в стыковых матчах. В соперники россиянам досталась Польша.