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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский: «Карпин – посредственный тренер, не верю в успех сборной России»

02 Декабря 2021 • 12:21 Комментировать (1)

Народный артист РФ, давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский провел параллель между наставником сборной России Валерием Карпиным и главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

В интервью Sport24 болельщик назвал Карпина посредственным специалистом. По его мнению, он не добьется успеха у руля национальной команды. Карпину поможет только чудо, считает Боярский.

По поводу Семака артист выразил совершенно другую точку зрения: «Семак - титулованный специалист, лучший тренер России. Хочется видеть его в роли главного тренера национальной команды».

Напомним, что под руководством Карпина сборная России заняла второе место в отборочном турнире ЧМ-2022. В марте следующего года команда примет участие в стыковых матчах. В соперники россиянам досталась Польша.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Михаил Боярский
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Советский
02 Декабря 2021 в 12:42
если Карпину натурализовать в сборную таких как Клаудиньо,Вендела,Малком,как случилось в Зените - чемпиону с гарантией,то Боярский точно бы запел арию Мефистофеля "Люди гибнут за металл". А пока что Карпин пытается с трудом вылепить что - то похожее на сборную из того,что есть.
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