Кутепов вспомнил о разгроме «Спартака» от «Зенита» со счётом 1:7

Защитник Илья Кутепов вспомнил о разгромном поражении московского «Спартака» от петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги. «Красно-белые» были разбиты «сине-бело-голубыми» со счетом 1:7. В том матче 28-летний игрок находился в резерве.

«На скамейке ужасно сидеть. Ты бессилен и ничего не можешь сделать. С «Зенитом» у меня нет объяснения тому, что произошло. Это уже история», - приводит слова футболиста Sport24.

Московский коллектив провально провел первую часть сезона в российской Премьер-лиге. Подопечные Руя Витории занимают лишь десятое место в таблице после 16 туров. От лидирующего «Зенита» спартаковцы отстают на 16 очков.