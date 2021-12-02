Полузащитник ЦСКА привлёк внимание европейских клубов

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович может покинуть московский ЦСКА в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings.ru, несколько европейских клубов проявляют заинтересованность в переходе 23-летнего хавбека. Рассматривается вариант аренды игрока до окончания нынешнего сезона. «Армейцы» готовы обсудить трансфер Бистровича после ухода на зимний перерыв.

В текущем сезоне Кристиян сыграл семь матчей в составе ЦСКА, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Срок трудового соглашения полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.