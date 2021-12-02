Экс-гендиректор «Спартака» Газизов рассказал, как относится к критике со стороны Салиховой

Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в «Уфе», высказался относительно критических высказываний в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, жены владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

«Меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. Вопрос исчерпан. На связи ли я с Заремой? Нет, после определенных событий», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

Ранее Газизов раскритиковал руководство «Спартака» за невыполнение обещаний. Между сторонами до сих пор тянется судебное разбирательство по выплате компенсации.