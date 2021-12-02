Защитник «Спартака» Кутепов готов продолжить карьеру в «Зените» или ЦСКА

Защитник Илья Кутепов, испытывающий нехватку игровой практики в московском «Спартаке», ответил на вопрос о возможном уходе из «народной команды».

В разговоре с корреспондентом Sport24 футболист заявил, что готов сменить клубную прописку ради стабильного игрового времени на поле. При этом Илья отметил, что готов принять предложение от петербургского «Зенита» или московского ЦСКА, являющихся принципиальными соперниками «красно-белых».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 28-летний защитник поучаствовал всего в трех встречах. Действующее трудовое соглашение Кутепова с московским клубом рассчитано до лета 2022 года.