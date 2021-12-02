ЦСКА решил избавиться от Щенникова

Защитник Георгий Щенников может покинуть московский ЦСКА в зимнее трансферное окно, об этом сообщается на страницах издания Metaratings.ru. В стане столичного клуба сомневаются, что футболист еще способен приносить пользу команде. «Армейцы» намерены сделать ставку на Ивана Облякова.

По сообщениям источника, москвичи готовы отправить Щенникова в аренду. Однако сделке может помешать высокая заработная плата, которую Георгий получает по контракту с ЦСКА.

Щенников – воспитанник академии «армейцев». Цвета команды он защищает с 2008 года.

В текущем сезоне чемпионата России 30-летний игрок провел пять поединков.