«Меня кинули»: Газизов раскритиковал руководство «Спартака»

Футбольный функционер Шамиль Газизов, ранее занимавший пост генерального директора московского «Спартака», рассказал о своем скандальном уходе из столичного клуба. В настоящий момент между сторонами идет судебное разбирательство из-за досрочного завершения сотрудничества.

«Меня обманули. Обещали одно, а в итоге кинули. На месте болельщиков я бы тоже был недоволен руководством. Обещания, данные им и мне, не выполнили», - рассказал функционер в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что Газизов работал в стане «красно-белых» с июня по декабрь прошлого года. Специалист покинул «народную команду» по причине разногласий с руководством клуба. Между сторонами до сих пор тянутся судебные тяжбы касательно выплаты компенсации.

После ухода из «Спартака» Шамиль Камилович вернулся на должность гендиректора «Уфы».