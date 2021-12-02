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«Меня кинули»: Газизов раскритиковал руководство «Спартака»

02 Декабря 2021 • 09:20 Комментировать (2)

Футбольный функционер Шамиль Газизов, ранее занимавший пост генерального директора московского «Спартака», рассказал о своем скандальном уходе из столичного клуба. В настоящий момент между сторонами идет судебное разбирательство из-за досрочного завершения сотрудничества.

«Меня обманули. Обещали одно, а в итоге кинули. На месте болельщиков я бы тоже был недоволен руководством. Обещания, данные им и мне, не выполнили», - рассказал функционер в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что Газизов работал в стане «красно-белых» с июня по декабрь прошлого года. Специалист покинул «народную команду» по причине разногласий с руководством клуба. Между сторонами до сих пор тянутся судебные тяжбы касательно выплаты компенсации.

После ухода из «Спартака» Шамиль Камилович вернулся на должность гендиректора «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамиль Газизов
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Комментарии (2)
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Spirit
02 Декабря 2021 в 11:18
Ладно кинули. Продал Спартаку Урунова, дал ему хорошую зп! Так что кто кого кинул большой вопрос! Просто лохи в Спартаке быстро поняли, что ты откровенно их разводишь)
JUMPER
02 Декабря 2021 в 10:39
ай...сам винават...))) защем палес в энту грясь...))) хитрасделаные дажы ни заметили энтава..пакрутили напёрстки и усё...)))
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