Голкипер «Факела» пройдёт медосмотр для «Спартака»

«Спартак» заинтересовался вратарём «Факела» Ильей Свиновым.

В четверг, 2 декабря, голкипер пройдёт медосмотр для «Спартака». Соглашение с москвичами ещё не подписано. Нужно согласовать детали. Но «Факел» разрешил футболисту пройти медосмотр, информирует Sport24.

В начале осени красно-белые уже отправляли запрос в Воронеж. «Спартак» хотел подписать вратаря за 10 млн рублей. «Факелу» эти условия не подошли.

Сейчас «Спартак» готов заплатить 20 млн рублей. Именно такая сумма прописана в контракте Свинова в качестве отступных для клубов РПЛ. Договор с «Факелом» истекает летом 2023 года.