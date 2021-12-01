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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Факела» пройдёт медосмотр для «Спартака»

01 Декабря 2021 • 21:21 Комментировать (1)

«Спартак» заинтересовался вратарём «Факела» Ильей Свиновым.

В четверг, 2 декабря, голкипер пройдёт медосмотр для «Спартака». Соглашение с москвичами ещё не подписано. Нужно согласовать детали. Но «Факел» разрешил футболисту пройти медосмотр, информирует Sport24.

В начале осени красно-белые уже отправляли запрос в Воронеж. «Спартак» хотел подписать вратаря за 10 млн рублей. «Факелу» эти условия не подошли.

Сейчас «Спартак» готов заплатить 20 млн рублей. Именно такая сумма прописана в контракте Свинова в качестве отступных для клубов РПЛ. Договор с «Факелом» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Илья Свинов
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Комментарии (1)
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только не мясо
01 Декабря 2021 в 21:41
Судя по фамилии - ваш человек!) Берите, должен прийтись ко двору...)
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