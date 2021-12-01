Гаврилов: Соболеву нужно набрать форму, наладить сыгранность с партнёрами по команде

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу недавнего интервью форварда красно-белых Александра Соболева. Ранее нападающий подчеркнул, что не «сливал» главного тренера Руя Виторию.

«Пусть сами разбираются. Соболеву нужно набрать форму, наладить сыгранность с партнерами по команде. Он форвард, ему нужна помощь. Самому не получится. Даже Левандовски нуждается в помощи партнеров.

Переход Айртона в «Наполи»? Там будет трудно выдержать конкуренцию. Таких Айртонов в «Наполи» полным-полно. Вряд ли ему удастся заиграть в Италии», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» в 16-м туре чемпионата России сыграл в гостях вничью с «Уфой» (1:1).