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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» прокомментировали финансовый вопрос по уходу Рангника

01 Декабря 2021 • 19:40 Комментировать (1)

Ральф Рангник в начале недели официально покинул должность руководителя спортивного сектора «Локомотива». Немец перешёл на должность временного тренера «Манчестер Юнайтед», а в конце сезона станет консультантом клуба.

Поговаривали, что «Локомотив» даже не получит компенсации за уход Ральфа Рангника. В московском клубе дали комментарий по поводу финансового вопроса, который в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» привёл журналист Иван Карпов.

В клубе отметили, что «Манчестер Юнайтед» обращался не только к самому Рангнику, но и к «Локомотиву», поэтому в Москве согласились отпустить специалиста. В стане «железнодорожников» отметили, что вся команда Ральфа Рангника зарабатывала 4 миллиона евро в год на 12 человек. Львиную долю от этой суммы получал сам Рангник. Теперь эти средства просто высвободятся в бюджет.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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только не мясо
01 Декабря 2021 в 20:03
Вроде РЖД... Громко так! Звучно! А на самом деле - лапотники... Хоть и 21-й век на дворе...
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