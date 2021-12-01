​В «Локомотиве» прокомментировали финансовый вопрос по уходу Рангника

Ральф Рангник в начале недели официально покинул должность руководителя спортивного сектора «Локомотива». Немец перешёл на должность временного тренера «Манчестер Юнайтед», а в конце сезона станет консультантом клуба.

Поговаривали, что «Локомотив» даже не получит компенсации за уход Ральфа Рангника. В московском клубе дали комментарий по поводу финансового вопроса, который в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» привёл журналист Иван Карпов.

В клубе отметили, что «Манчестер Юнайтед» обращался не только к самому Рангнику, но и к «Локомотиву», поэтому в Москве согласились отпустить специалиста. В стане «железнодорожников» отметили, что вся команда Ральфа Рангника зарабатывала 4 миллиона евро в год на 12 человек. Львиную долю от этой суммы получал сам Рангник. Теперь эти средства просто высвободятся в бюджет.