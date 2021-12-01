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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карасёв отработает на южном дерби: судейские назначения на 17-й тур РПЛ

01 Декабря 2021 • 18:10 Комментировать

РФС обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи семнадцатого тура чемпионата России, которые пройдут 3,4 и 5 декабря.

Южное дерби между «Сочи» и «Краснодаром», которое пройдёт в воскресенье вечером, будет обслуживать бригада Сергея Карасёва. У монитора ВАР ему поможет Павел Шадыханов.

На игру «Зенита» против «Ростова», которая будет открывать программу семнадцатого тура, назначен Алексей Матюнин. «Спартак» и «Ахмат» рассудит Виталий Мешков, а «Локомотив» и «Урал» - Кирилл Левников.

Ознакомиться с судейскими назначениями на семнадцатый тур подробнее можно на картинке ниже.

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Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Сергей Карасёв Сочи
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