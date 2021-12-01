​20 фанатов ЦСКА получили запрет на посещение матчей

Число фанатов ЦСКА, которые через суд получили запрет на посещение спортивных мероприятий, достигло 20. Эти люди не смогут посещать футбольные матчи и другие официальные спортивные соревнования в течение двух лет. Информацию сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Напомним, что после матча ЦСКА – «Зенит» полиция задержала более четырёхсот фанатов московской команды. Поводом стало использование пиротехники, хотя большинство из оказавшихся в руках правоохранителей фанатов к правонарушениям причастны не были. Протоколы по статье о грубом нарушении зрителями правил были составлены на некоторых из задержанных. Именно эти протоколы рассматривал суд.