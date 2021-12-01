Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 370 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Объявлен список номинантов на премию лучшему молодому игроку РПЛ, Агаларов и Захарян – в списке

01 Декабря 2021 • 15:28 Комментировать (1)

На страницах сайта Детской футбольной лиги был опубликован список номинантов на премию лучшему молодому игроку Премьер-лиги России. В список попали 12 футболистов из разных клубов:

Гамид Агаларов, Кирилл Боженов, Арсен Захарян, Владислав Карапузов, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Данила Прохин, Данил Пруцев, Данил Степанов, Константин Тюкавин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич.

Победитель премии будет определён по итогам масштабного голосования. В нём, среди прочих, будут участвовать тренеры команд Премьер-лиги.

Фаворитами на победу считаются Арсен Захарян из «Динамо» и Гамид Агаларов из «Уфы». Последний на сегодняшний день возглавляет гонку бомбардиров Премьер-лиги с 13 голами в активе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наиль Умяров Данил Степанов Владислав Карапузов Максим Мухин Гамид Агаларов Константин Марадишвили Данила Прохин Данил Пруцев Арсен Захарян Константин Тюкавин Даниил Хлусевич Кирилл Боженов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
01 Декабря 2021 в 16:20
ай ясен-пень выиграец изъ-янов.. их туц мноха.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Декабря
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Какие матчи 17-го тура РПЛ можно будет посмотреть на «Матч ТВ»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Объявлен список номинантов на премию лучшему молодому игроку РПЛ, Агаларов и Захарян – в списке
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал сильные стороны «Ростова»
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о влиянии снегопада на подготовку «Зенита»
13:57 · Россия. Премьер-лига
​В лазарете «Зенита» остался один футболист
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Раскрыты детали истории с угрозами Канчельскису
11:19 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис написал заявление в полицию – бывшему игроку «МЮ» угрожали
08:55 · Кубок Париматч Премьер
​Зимнего турнира канала «Матч Премьер» не будет
30 Ноября
23:19 · Россия. Премьер-лига
Боккетти: «Спартак» для меня значит многое, мой переход в этот клуб является важнейшим решением в жизни» 1
22:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Григорян: Молодым футболистам нужно брать пример с Агаларова, он воспитанный и целеустремленный 1
21:36 · Россия. Премьер-лига
Карпин сравнил работу в сборной и в клубе 1
20:36 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником, которым интересовался «Спартак»
18:16 · Кубок Париматч Премьер
​«Спартак» на этот раз не сыграет на Кубке канала «Матч Премьер» - источник 3
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Семак не оплатил 95 штрафов ГИБДД 5
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Уже 12 фанатов ЦСКА получили запрет на посещение матчей 1
Все новости
Рекомендуем