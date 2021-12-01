​Объявлен список номинантов на премию лучшему молодому игроку РПЛ, Агаларов и Захарян – в списке

На страницах сайта Детской футбольной лиги был опубликован список номинантов на премию лучшему молодому игроку Премьер-лиги России. В список попали 12 футболистов из разных клубов:

Гамид Агаларов, Кирилл Боженов, Арсен Захарян, Владислав Карапузов, Константин Марадишвили, Максим Мухин, Данила Прохин, Данил Пруцев, Данил Степанов, Константин Тюкавин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич.

Победитель премии будет определён по итогам масштабного голосования. В нём, среди прочих, будут участвовать тренеры команд Премьер-лиги.

Фаворитами на победу считаются Арсен Захарян из «Динамо» и Гамид Агаларов из «Уфы». Последний на сегодняшний день возглавляет гонку бомбардиров Премьер-лиги с 13 голами в активе.