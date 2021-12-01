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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Локомотив» становится плохой копией «Спартака», и ни к чему хорошему это не приведёт» эксклюзив

01 Декабря 2021 • 11:26 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход главным тренером в «Манчестер Юнайтед» руководителя московского «Локомотива» по вопросам спорта и развития Ральфа Рангника.

- Это очередная абсурдная ситуация в российском футболе, в российском клубе. Пригласить в руководство человека, подписать с ним долгосрочный контракт, определить ему неимоверно высокую зарплату, полностью доверить ему организацию дел в клубе, уволить предыдущего главного тренера, назначить нового главного тренера по рекомендации этого специалиста и потом с лёгкостью и без какой-либо компенсации отпустить его – это, что называется, по-русски. Как можно было так сделать? А сейчас возьмут на его место нового специалиста, который придёт с новыми идеями, который скажет, что нынешний тренер его не устраивает и что нужно взять нового тренера, новых футболистов. Клуб тогда опять уволит тренера, которому надо будет выплатить ему компенсацию, – вот так и топчемся на одном месте.

Неужели, подписывая контракт со специалистом на пять лет и давая ему огромную зарплату (четыре с половиной миллиона евро в год), нельзя было прописать в этом контракте отступные? Или, возможно, между ними была устная договорённость о том, что если его пригласит какой-то европейский топ-клуб, то его отпустят бесплатно. Считаю, что с коммерческой точки зрения «Локомотив» поступил очень невыгодно для себя. И как результат, мы уже видим брожение в команде, даже футболисты высказывают свой негатив в адрес руководства клуба. Думаю, ни к чему хорошему это не приведёт. Я уже говорил, что «Локомотив» становится плохой копией московского «Спартака», где решения клуба не поддаются какой-либо логике.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Ральф Рангник Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ
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