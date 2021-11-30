«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником, которым интересовался «Спартак»

Уже в ближайшие дни «Крылья Советов» объявят о пролонгации трудового договора с 25-летним полузащитником Антоном Зиньковским.

Такие данные предоставил «РБ Спорт». Согласно источнику, футболист поставил подпись под новых 2-летним контрактом. Напомним, что прошлое соглашение россиянина с клубом истекало уже 31-го декабря.

Стоит отметить, что ранее вариант с подписанием Зиньковского рассматривало сразу несколько ведущих команд местного первенства, в частности московский «Спартак». Теперь «красно-белым» будет куда труднее оформить переход хавбека, как минимум свою роль сыграет финансовая составляющая возможной сделки.

В текущем сезоне на счету игрока 16 матчей в РПЛ, в которых он отметился пятью результативными действиями.