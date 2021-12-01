Находчивые футболисты или как извлечь выгоду из любой ситуации

Футболисты народ простой, но когда нужно пойти на хитрость, то готовы её проявить. Минувшие выходные ознаменовались любопытной историей, произошедшей в Португалии. Коронавирус «скосил» почти весь состав «Белененсеша», но девять человек остались в строю. И пусть двое из них – вратари, но португальская команда вышла на игру против «Бенфики».

Две травмы – и вторую половину матча хозяевам пришлось начинать всемером. Ещё один травмированный, коим стал Жоау Монтейру, – и рефери вынужден был остановить игру. Техническое поражение 0:3. Но почему матч состоялся? Если бы игроки «Белененсеша» не вышли на игру, то кроме технического поражения на них могли бы наложить ещё и штраф или не пустить зрителей на трибуны. Разбирательства по поводу завершения матча в начале второго тайма ещё продолжаются, но стоит оценить выход из ситуации, который придумали игроки экс-клуба Станислава Крицюка. О том, как ещё выкручивались футболисты во время матчей – в этой статье.

Если у «Белененсеша» к началу второго тайма на табло было 0:7, то «Ростов» в схожей ситуации сумел довести игру до конца в июне прошлого года. Правда, результат был менее утешительным – 10:1 в пользу «Сочи». На первой минуте матча тогда даже поверилось в сенсацию: Романов открыл счёт в матче. Однако десять пропущенных мячей плюс нереализованный пенальти в исполнении Заболотного больно ударили по уровню игроков «Сочи». Юношей из Ростова-на-Дону носили на руках. Лучшим игроком матча был признан голкипер «Ростова» Денис Попов, отразивший тот самый пенальти. Сегодня 19-летний голкипер выступает за скромный латышский «Валмиера».

Все игроки «Ростова» были достаточно юными, но поставить мировой рекорд им не удалось. Футбольный клуб из Бельгии «Расинг Боксберг» подписал контракт с 20-месячным малышом. Вот уж кто скоро может заявить о себе и сделать рекламу клубу! Возвращаясь к истории с борьбой против COVID-19, стоит отметить, что если португальская и российская команды хотя бы вышли на поле, то Ли Тодд из клуба девятого английского дивизиона очень спешил на встречу. Не прийти на игру он тоже не мог, поэтому не придумал ничего лучше, как заработать удаление на второй секунде встречи.

Сегодня все матчи последнего тура принято проводить в одно время. Но было так далеко не всегда. Известно много случаев, когда клубы или сборные, которых устраивал результат, играли на него намеренно. Среди самых известных случаев «Хихонский позор» 1982 года, когда ФРГ и Австрия разыграли необходимый им результат 1:0 в пользу немцев. После гола на десятой минуте в исполнении Хорста Хрубеша на поле можно было вообще не смотреть. Кроме обиженного Алжира игрой был недоволен весь мир. И второй случай – «Скандинавская ничья». Швеция и Дания сыграли 2:2 на Евро 2004, не пустив в плей-офф Италию.

Успевают выкручиваться игроки и из самых несовершенных правил. Например, в 1994 году сборные Барбадоса и Гренады в рамках Карибского кубка оказались в такой турнирной ситуации, что сборная Гренады была на первом месте, и ей необходимо было не проиграть Барбадосу (или проиграть с разницей в один мяч). До 83-й минуты всё было не по их сценарию, Барбадос вёл 2:0. Но пропущенный мяч резко изменил правила игры. Теперь уже Барбадосу было необходимо забивать ещё один гол. Понимая, что за оставшееся время сделать это вряд ли удастся, и тот факт, что «золотой гол», забитый в дополнительное время приравнивался к двум голам и приводил к окончанию всего матча, выходом из ситуации стало то, что Барбадос забил в свои ворота. Ещё тридцать минут – и гол в ворота «Гренады», как доказательство того, что выйти можно из любой ситуации. Со временем правила футбола менялись, причиной тому служило то, что игроки сумели приспосабливаться к ним и выходить с выгодой для себя. Вероятно, и к ВАР будущие футболисты смогут найти свой подход.

Константин Лицин