​Уже 12 фанатов ЦСКА получили запрет на посещение матчей

По ходу игры между ЦСКА и «Зенитом» фанаты московской команды использовали пиротехнику на своём секторе. После завершения матча полиция массово задерживала фанатов – в отношении некоторых из них в итоге были составлены протоколы.

В понедельник и вторник 12 фанатов ЦСКА получили штрафы и запреты на посещение спортивных мероприятий сроком на два года. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Многие протоколы суду ещё предстоит рассмотреть, так что запрет на посещение футбольных игр наверняка получит ещё больше людей.

Напомним, что ЦСКА проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 0:2.