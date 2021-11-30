​«Спартак» - 0%: Эксперты оценили шансы команд РПЛ на чемпионство

Эксперты из Euro Club Index, которые оценивают силу футбольных клубов в европейских лигах, опубликовали свежие данные, касающиеся шансов клубов Премьер-лиги России на завоевание чемпионского титула.

Шансы «Зенита» стать чемпионом России в четвёртый раз кряду эксперты оценили в 86,2%. На текущий момент питерцы лидируют в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Шансы «Динамо» на завоевание титула оцениваются в 9,7%. Шансы остальных команд не достигают и 2%.

Группа из 7 команд, по мнению экспертов, не имеет шансов на чемпионства. 0%вероятности имеют «Спартак», «Ростов», «Уфа», «Арсенал», «Химки», «Урал» и «Нижний Новгород».