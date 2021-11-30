Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 597 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» - 0%: Эксперты оценили шансы команд РПЛ на чемпионство

30 Ноября 2021 • 13:36 Комментировать (2)

Эксперты из Euro Club Index, которые оценивают силу футбольных клубов в европейских лигах, опубликовали свежие данные, касающиеся шансов клубов Премьер-лиги России на завоевание чемпионского титула.

Шансы «Зенита» стать чемпионом России в четвёртый раз кряду эксперты оценили в 86,2%. На текущий момент питерцы лидируют в Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Шансы «Динамо» на завоевание титула оцениваются в 9,7%. Шансы остальных команд не достигают и 2%.

Группа из 7 команд, по мнению экспертов, не имеет шансов на чемпионства. 0%вероятности имеют «Спартак», «Ростов», «Уфа», «Арсенал», «Химки», «Урал» и «Нижний Новгород».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Валерий Валерий
30 Ноября 2021 в 16:01
Я бы динамо по больше шансов дал, весна не предсказуема ... на наших весенних огородах такие рандомные игры получаются.
Volond
30 Ноября 2021 в 14:30
В заголовок воткнули именно Спартак... пипец. И без всяких экспертов понятно, что шансов нет
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Ноября
17:12 · Россия. Премьер-лига
​Уже 12 фанатов ЦСКА получили запрет на посещение матчей
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Вендел вернулся в общую группу «Зенита»
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Глава совета директоров «Уфы» - о пенальти на Соболеве: «ВАР помогает хорошим актёрам» 2
13:36 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - 0%: Эксперты оценили шансы команд РПЛ на чемпионство 2
12:26 · Россия. Премьер-лига
​Поленов: «Рангник в «Локомотиве» - это как резина «БМВ» на заводе «АвтоВАЗ»
12:15 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Спартак» не должен скатываться до того, чтобы брать каких-то помощников тренеров»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Вылететь «Спартак» не сумеет, но и выше не продвинется» 2
10:40 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, что Баринов говорил недовольным фанатам «Локомотива» 1
09:29 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» оперативно «урезал» обязанности Цорна 1
09:16 · Россия. Премьер-лига
Колосков - об игре «Спартака»: «Примитивный дворовой футбол»
09:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» - о «Золотом мяче»: «Месси сам понимает, что не был лучшим» 2
08:43 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Золотой мяч» начали вручать не за игру, а за популярность 2
29 Ноября
22:56 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Как тренируемся, так и играем» 2
22:46 · Россия. Премьер-лига
Витории не понравилось судейство в матче с «Уфой» 1
22:28 · Россия. Премьер-лига
Тульское фиаско «Локомотива» - видео 1 видео
Все новости
Рекомендуем