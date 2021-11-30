​Поленов: «Рангник в «Локомотиве» - это как резина «БМВ» на заводе «АвтоВАЗ»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов высказался по поводу Ральфа Рангника. В понедельник немец перешёл на тренерскую работу в «Манчестер Юнайтед» после четырёх с лишним месяцев работы на должности руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.

«Рангник в «Локомотиве» - это то же самое, что привезти на завод «АвтоВАЗ» пару покрышек «БМВ». Назначение Ральфа только нанесло удар: уволили Николича, который давал результат избавились от легенды – Крыховяка», - приводит слова Поленова телеграм-канал «Первоспортивный», ссылаясь на эфир телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что после ухода Ральфа Рангника спортивный сектор в «Локомотиве» возглавил Ларс Корнетка, а Томас Цорн перешёл на должность спортивного директора.