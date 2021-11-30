​Червиченко: «Спартак» не должен скатываться до того, чтобы брать каких-то помощников тренеров»

Ходят слухи, что в декабре «Спартак» попрощается с Руем Виторией и назначит главным тренером Паоло Ваноли. Это итальянский специалист, который ранее работал в штабе Антонио Конте. Комментарий на этот счёт дал Андрей Червиченко – бывший президент московского клуба.

«Это «Спартак», там всё непонятно, непредсказуемо и не поддаётся логике», - поделился мнением Червиченко для «РИА Новости».

Бывший президент «Спартака» считает, что московский клуб не должен скатываться до того, чтобы приглашать помощников тренеров, а не уже состоявшихся специалистов. Червиченко не понимает, почему «красно-белые» выбрали именно Паоло Ваноли.